Nickelodeon showt poster live action-film 'Dora The Explorer'

22 maart 2019

11u21

Bron: ANP 0 Film De live-actionfilm over Dora the Explorer heeft een filmposter. De Amerikaanse kinderzender Nickelodeon heeft donderdag via Twitter een affiche gedeeld met daarop Dora en haar trouwe maatje Boots, het aapje.

De film ‘Dora and the Lost City of Gold’ is een live-action remake van de populaire tekenfilmserie over ontdekkingsreiziger Dora, die in de film gespeeld wordt door actrice Isabela Moner. Het meisje leidt in de film een groep tieners door de jungle op zoek naar haar ouders, die worden gespeeld door Michael Peña en Eva Longoria. Benicio del Toro spreekt de stem in van slechterik Zwieber, een vos die erop uit is om Dora het leven zuur te maken en haar waardevolle spullen te pikken.

‘Dora and the Lost City of Gold’ gaat in augustus in première.