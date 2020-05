Neve Campbell voert gesprekken over terugkeer in ‘Scream 5' BDB

11 mei 2020

17u47

Bron: Metro UK 1 Film Goed nieuws voor de fans van de horrorfranchise ‘Scream’: de voorbereidingen voor de vijfde prent in de reeks lopen volop. Neve Campbell (46), die de hoofdrol speelt in de films, voert momenteel gesprekken over een terugkeer in de sequel.

Dat er een vijfde film in de ‘Scream’-reeks komt, is al een tijdje bekend. Regisseursduo Matthew Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett, bekend van de slasherhit ‘Ready Or Not’, werden aangeworven en de voorbereidingen lopen volop. Maar een ‘Scream’-film zonder actrice Neve Campbell zou een beetje zoals een café zonder bier zijn. Haar personage Sidney Prescott speelde de hoofdrol in de vorige prenten en werd een van de meest iconische personages uit de geschiedenis van de horrorfilm.

De kans dat de actrice terugkeert naar de horrorfranchise is reëel. “Ik ben voor ‘Scream 5' benaderd en we voeren voorzichtige gesprekken”, vertelde Campbell tegen filmwebsite Rotten Tomatoes. “De timing is natuurlijk een beetje onhandig vanwege het coronavirus. We zijn in onderhandeling en we moeten nu bekijken hoe het verder loopt.”

In eerdere interviews zei de actrice nochtans dat ze erg twijfelt over een nieuwe film in de reeks, omdat ‘Scream’-regisseur Wes Craven in 2015 overleed. “Hij was een genie, en de films waren fantastisch vanwege hém”, zei ze toen. Campbell veranderde van gedachten door een brief die regisseurs Matthew Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett aan haar schreven. “Ze schreven een mooie tekst over Wes en zeiden dat ze met ‘Scream 5' graag een eerbetoon aan hun held wilden brengen. Dat was erg belangrijk voor me. Hopelijk kunnen we tot een overeenkomst komen en de film binnenkort maken.”