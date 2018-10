Netflixfilm '22 July' brengt schietpartij in Utøya expliciet in beeld: "Is het wel correct om tragedie in een Hollywoodjasje te steken?" MVO

12 oktober 2018

16u40 1 Film Niet iedereen reageert even positief op '22 July', de nieuwe Netflixfilm onder regie van Paul Greengrass. De prent brengt de vreselijke gebeurtenissen op het Noorse eiland Utøya in beeld, tijdens de terreuraanslag door Anders Breivik.

Op 22 juli 2011 bracht de narcistische Breivik 77 mensen om het leven, waarvan de meesten jongeren waren die verbleven op het zomerkamp van Utøya. Hij drong het kamp binnen en schoot hen één voor één neer. Daarnaast liet hij ook een bom ontploffen in Oslo.

Hollywood

'22 July' schetst die gebeurtenissen met bijzonder veel aandacht voor de beleving van Breivik zelf. Iets dat nu, één dag na de release op Netflix, al voor veel controverse zorgt.

Daarnaast komt er veel kritiek op het feit dat Greengrass, een Hollywoodregisseur, de film voor zijn rekening mocht nemen. "Een tragedie in een Hollywoodjasje steken, mag dat wel?" klinkt het twijfelend op sociale media. Greengrass kennen we onder andere van de Jason Bourne-films.

Niet vergeten

Volgens Greengrass wil men vooral een beeld weergeven van de volledige Noorse samenleving en alle betrokkenen bij de aanslag. "Ik heb deze film pas kunnen maken nadat ik contact had opgenomen met de ouders van de kinderen die toen hun leven verloren. Als zij bezwaar hadden aangetekend, had ik dit project afgeblazen. Maar de nabestaanden zijn vooral bang dat deze ramp in vergetelheid geraakt."

Met Breivik zelf hebben de filmmakers niet gesproken. "Mijn hoofdrolspeler heeft dat wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Het was ook niet nodig. Wij hadden meer dan voldoende informatie tot onze beschikking. Zoals de politieverhoren, dat was al 70 uur aan materiaal. Zo hebben wij hem vooral leren kennen."

'22 July' is op dit moment te bekijken op Netflix.

