Netflix voegt in één klap zes 'The Fast And The Furious'-films toe, goed voor 11 uur kijkplezier

17 april 2020

18u58 14 Film Voor wie het beu is om ‘Harry Potter’-marathons te houden, heeft Netflix goed nieuws. De streamingservice voegde in één klap maar liefst zes titels van de ‘The Fast And The Furious’-franchise toe aan de grote bibliotheek.

Vervelen zal moeilijk worden voor fans van ‘The Fast and the Furious’-films, want met zes van de negen films op Netflix, ben je wel even zoet. Iets meer dan 11,5 uur, om precies te zijn. De beschikbare films volgen de volgorde van verschijning tot en met 2013.

‘The Fast and the Furious’ (2001)

‘2 Fast 2 Furious’ (2003)

‘The Fast and the Furious: Tokyo Drift’ (2006)

‘Fast & Furious’ (2009)

‘Fast Five’ (2011)

‘Fast and Furious 6' (2013)

Om de overige drie films uit 2015, 2017 en 2019 te kijken, zul je een andere oplossing moeten zoeken. De nieuwste film uit de franchise, ‘F9’, werd uitgesteld tot 2021 door de uitbraak van het coronavirus.



