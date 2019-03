Netflix verwijdert beelden van treinramp Buizingen uit film ‘Death Note’ kg

15 maart 2019

22u27

Bron: Belga 0 Film Netflix gaat de beelden van de treinramp in Buizingen verwijderen uit zijn film 'Death Note’. "We hebben besloten om het fragment te vervangen en we verontschuldigen ons aan alle betrokkenen die we hiermee hebben gekwetst", zegt de streamingdienst aan Het Nieuwsblad.

'Death Note' is een horrorfilm uit 2017 met onder meer Willem Dafoe en werd door Netflix zelf geproduceerd. In de film zijn echte beelden verwerkt van het treinongeval in het Vlaams-Brabantse Buizingen in 2010, waarbij negentien doden vielen. De nabestaanden van de slachtoffers vonden dit "wansmakelijk".



Netflix had het materiaal op een correcte manier aangekocht bij een digitale beeldbank, maar het bedrijf was niet op de hoogte van de achterliggende context. De beelden werden jaren geleden in de beeldbank gezet door producent Wim Robberechts, die bevestigde dat Netflix niets verweten kan worden.

“Het gebruik in de film is perfect legaal”, aldus Robberechts in een eerder interview met Het Laatste Nieuws. “Ikzelf had destijds maar restricties moeten opleggen. Dat is niet gebeurd. De beelden zijn ook de enige dramatische tussen de 2.200 clips in ons bestand, van overwegend volle stranden en besneeuwde landschappen.” Hij bood zijn verontschuldigingen aan tegenover de nabestaanden van de slachtoffers.



De nieuwe versie van 'Death Note' zal volgens Het Nieuwsblad een van de komende weken op Netflix worden opgeladen.

