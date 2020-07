Netflix verrast met derde ‘The Kissing Booth’-film die in het geheim werd opgenomen MVO

27 juli 2020

12u34 2 Film De tweede film in de reeks is nog maar pas uit, en toch is er al een derde op komst. ‘The Kissing Booth 3' werd in het geheim opgenomen, tegelijk met de sequel. Dat maakte Netflix zopas bekend.

De populaire tienerromance ‘The Kissing Booth’ krijgt niet één, maar twee vervolgfilms. De derde film in de reeks werd compleet onverwacht aangekondigd door Netflix. En dat terwijl ‘The Kissing Booth 2' nog maar enkele dagen online staat.

In ‘The Kissing Booth 3' gaat het verhaal verder waar de tweede film eindigde. Hoofdpersonage Elle (Joey King) probeert haar latrelatie te onderhouden, maar leert in de tussentijd iemand anders kennen die veel dichterbij woont. Zal die mysterieuze knapperd alles verpesten, of blijft ze toch trouw?



Op het antwoord moeten we wel nog even wachten, want de derde film verschijnt pas volgend jaar.

It's official! The Kissing Booth 3 is coming in 2021. pic.twitter.com/e5O4iGofAQ Netflix(@ netflix) link