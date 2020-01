Netflix verfilmt musical ‘Matilda’ BDB

31 januari 2020

31 januari 2020

Goed nieuws voor de fans van klassieker 'Matilda'. Netflix maakt een nieuwe film over het meisje met de bijzondere gaven. Het wordt een verfilming van de musical die momenteel op Broadway loopt.

In 1996 groeide de verfilming van het boek van Roald Dahl uit tot een immens succes. We maakten kennis met Matilda, een meisje met bijzondere gaven, die verstoten wordt door haar ouders en ook op school in de problemen komt. De film werd geregisseerd door Danny DeVito, die ook zelf meespeelde als de louche vader van het kind.

Sinds 2010 is ‘Matilda’ ook een succesvolle musical, die je kan bekijken op Broadway in New York. Het stuk won verschillende Tony Awards, de Oscars van de musical- en theaterwereld. Het is die musical die nu een nieuwe versie krijgt op Netflix. Zowel de regisseur als de scriptschrijver van de Broadway-versie zullen meewerken aan de verfilming. Wanneer de film te zien zal zijn op het streamingplatform is nog niet bekend.