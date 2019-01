Netflix toont beelden van treinramp Buizingen in film ‘Death Note’: om deze scène gaat het Redactie

In de Amerikaanse Netflix-film ‘Death Note’ worden beelden gebruikt van de treinramp in Buizingen in 2010. Daarbij vielen 19 doden. Het is niet duidelijk of Netflix de rechten op de beelden heeft of ze ongevraagd gebruikt werden. De nabestaanden en de NMBS waren alvast niet op de hoogte.