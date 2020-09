Netflix telt 30 miljoen dollar neer voor stiekem gedraaide film met Zendaya JVE

14 september 2020

11u09

Bron: ANP 0 Film Na een flinke biedingsstrijd krijgt streamingsdienst Netflix de rechten van ‘Malcolm & Marie’ in handen. De film met John David Washington (36) en Zendaya (24) werd deze zomer in het geheim opgenomen.

‘Malcolm & Marie' gaat over een stel dat terugkomt van een filmpremière en in gesprek raakt over hun eerdere relaties. Dat ontaardt in een discussie die hun relatie op het spel zet. De opnames met enkel Washington en Zendaya gingen echter in het geniep door de afgelopen maanden.

De film werd eind juni geregisseerd door Sam Levinson, tevens het brein achter de HBO-serie ‘Euphoria’. De opnames van het tweede seizoen van die show werden stilgelegd door het coronavirus. Daarom gingen de regisseur en actrice Zendaya brainstormen over een project dat wél realiseerbaar was in coronatijden, en zo ontstond ‘Malcolm & Marie’.

Ook producente Ashley Levinson, de vrouw van de regisseur, maakt deel uit van het kleine team achter de nieuwe film. De opnames gingen coronaproof door in Californië. Om het veilig te houden, kozen de makers ervoor bijna niemand op de hoogte te stellen van de productie. Volgens nieuwssite ‘Deadline' hadden ook HBO, Amazon, MGM en Apple veel interesse in de film. Maar uiteindelijk was Netflix bereid om het hoogste bedrag, 30 miljoen dollar (zo’n 25 miljoen euro), neer te tellen voor de gloednieuwe film.

Lees ook:

Actiethriller Tenet passeert grens van 100 miljoen dollar, ondanks coronacrisis

Netflix breekt wereldrecord met 160 Emmy-nominaties