Netflix-series op het scherm of een zaal zonder stoelen: Kinepolis heeft grootse plannen TK

25 augustus 2018

15u46

Bron: De Tijd 4 Film Waarschijnlijk wordt de zomer van 2018 de warmste ooit. Goed nieuws voor ons vitamine D-gehalte, maar de bioscopen varen er iets minder goed bij. Tel daar nog eens het WK bij, en het zomerkwartaal van Kinepolis ziet er niet zo denderend uit. Maar CEO Eddy Duquenne heeft grote plannen om opnieuw meer volk naar de cinemazalen te lokken, vertelt hij in De Tijd.

Voetbalmatchen tonen, dat bleek in het verleden geen lucratieve zet. Duquenne wil het nu over een andere boeg gooien. "Ik geloof meer in opera en popmuziek. Opera trekt 1 procent van onze bezoekers (250.000 op 25 miljoen), goed voor 2 procent van de omzet", legt hij uit in De Tijd. "Uit onze database blijkt dat er vier keer meer mensen geïnteresseerd zijn in popmuziek dan in opera. Daar zit dus potentieel 8 procent omzet in. We testen het in Madrid, in een zaal zonder zetels zodat de mensen kunnen dansen."

Daarnaast heeft hij ook het succes van Netflix opgemerkt. "Misschien gaan we series tonen. De jongeren gaan anders uit dan wij vroeger. Ze doen verschillende activiteiten op een avond. Een film van twee uur past daar niet in. Een aflevering van een reeks wel. Er zijn contacten met Netflix, maar ik kan geen timing plakken op de eerste serie in de zalen. Het hangt niet alleen van ons af."

"Een ding is zeker: het aanbod van content wordt groter. Ik verwacht veel van China, waar immense filmstudio’s zijn gebouwd. Onderschat hun films niet. Ik heb er al goede gezien. Ze gaan al lang niet meer over de keizer en de studio’s hebben Nicole Kidman en andere sterren onder contract. De Chinezen zetten in op storytelling, terwijl de Amerikanen vastzitten in sequels en geen risico’s durven te nemen."