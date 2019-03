Netflix reageert op kritiek Steven Spielberg SD

04 maart 2019

15u15 0 Film Streamingdienst Netflix heeft gereageerd op de kritiek van regisseur Steven Spielberg (72) dat haar films niet vergelijkbaar zijn met bioscoopfilms en dus niet mee zouden mogen dingen naar een Oscar.

In een bericht op Twitter schreef de streamingdienst: “We houden van cinema. Hier zijn nog een paar dingen waar we van houden: toegang voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven of in steden zonder bioscopen wonen. Iedereen overal tegelijk van releases laten genieten. Filmmakers meer manieren geven om hun kunst te tonen. Deze dingen sluiten elkaar niet uit.” Hoewel Spielberg dus niet bij naam genoemd wordt, lijkt het een direct antwoord op zijn recente kritiek op Netflix. De gevierde regisseur liet zich onlangs ontvallen dat films van Netflix mee zouden moeten doen met de Emmy Awards (de prijzen voor tv-shows), en niet de Oscars. Netflix-films komen vaak slechts enkele weken in de bioscopen zodat ze gekwalificeerd kunnen worden voor een Academy Award, maar verschijnen daarna simpelweg op de streamingdienst. Spielberg zei daarover: “Ik hou van tv, maar een van de beste bijdragen die we kunnen maken als filmmakers, is het publiek de filmervaring in de bioscoop geven.”

Toch deelt niet iedereen zijn mening. Regisseur Ava DuVernay, die films als ‘A Wrinkle In Time’ en ‘Selma’ maakte, is het niet eens met Spielberg. In 2017 werd ze genomineerd voor een Oscar voor haar Netflix-documentaire ‘13th’. “Een van de dingen die ik waardeer aan Netflix is dat het zwart werk wijd verspreidt. 190 landen zullen ‘When They See Us’ zien. Hier is een promo voor Zuid-Afrika. Slechts een van mijn films werd internationaal uitgebracht. Niet ‘Selma’. Niet ‘Wrinkle’. Maar ‘13th’. Door Netflix. Dat is belangrijk.”

One of the things I value about Netflix is that it distributes black work far/wide. 190 countries will get WHEN THEY SEE US. Here’s a promo for South Africa. I’ve had just one film distributed wide internationally. Not SELMA. Not WRINKLE. It was 13TH. By Netflix. That matters. https://t.co/lpn1FFSfgG Ava DuVernay(@ ava) link