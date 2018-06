Netflix pakt deze zomer uit met romantische verfilming van succesvolle jeugdroman MVO

22 juni 2018

13u50 119 Film Netflix komt deze zomer met een verfilming van de succesvolle jeugdroman 'To All The Boys I've Loved Before', door Jenny Han.

In het Nederlands krijgt het boek de titel 'Aan Alle Jongens Van Wie Ik Hield'. Het verhaal gaat over Lara Jean, een meisje op de middelbare school. Ze heeft het moeilijk met het uiten van haar emoties en kan daarom nooit aan een jongen vertellen wat ze voor hem voelt. Aan vijf van haar grootste 'crushes' schrijft ze een liefdesbrief, die ze nooit verstuurt. Op een dag merkt ze echter dat iemand al die brieven wél op de post heeft gedaan, en alle jongens waar ze ooit van hield komen tegelijkertijd te weten wat ze voor hen voelt. Met alle gevolgen van dien...

Lana Condor, bekend van 'X-Men: Apocalypse' en 'Patriot's Day', zal de hoofdrol spelen. Gezien Jenny Han een trilogie schreef, is de kans groot dat er meer films over deze personages zullen verschijnen in de toekomst.

De film zal vanaf 17 augustus te bekijken zijn op de streamingplatformen van Netflix.

