Netflix over felbesproken film ‘Cuties’: “Het is net een reactie op de seksualisatie van jonge kinderen” JVE

11 september 2020

14u28

Bron: ANP 0 Film Netflix blijft ondanks alle ophef achter de Franse film 'Cuties’ staan. Talloze kijkers riepen op de film te boycotten omdat hij kinderen zou seksualiseren, maar volgens de streamingdienst geven de makers daar juist kritiek op.

‘Cuties’ gaat over de 11-jarige Amy die bij een dansgroepje gaat. De meisjes doen seksueel getinte dansjes en komen in situaties terecht waar ze te jong voor zijn, scènes die veel kijkers kinderporno noemden. Na het verschijnen woensdag werd een petitie gestart om ‘Cuties’ van Netflix te halen. Op Twitter was de hashtag #CancelNetflix trending.

Netflix lijkt niet van plan gehoor te geven aan de oproep. "Cuties is een sociaal commentaar tegen de seksualisatie van jonge kinderen", zegt een woordvoerder van de streamingdienst. "Het is een prijswinnende film en een krachtig verhaal over de druk die jonge meisjes ervaren van social media en van de maatschappij tijdens het opgroeien en we moedigen iedereen aan die iets geeft om deze belangrijke issues de film te kijken."

Eerder kwam ook al kritiek op de poster waarop de hoofdrolspeelsters te zien zijn met korte broekjes en blote buik. "Het was niet oké en het was ook niet representatief voor deze Franse film die een award heeft gewonnen op het Sundance Film Festival. We hebben de beelden en beschrijving geüpdatet", reageerde Netflix toen.

Lees ook:

Twitteraars roepen op tot boycot van Netflix na première van omstreden Franse film ‘Cuties’

Netflix haalt poster van nieuwe film ‘Cuties’ weer offline na controverse: “Dit is voor het kijkplezier van pedofielen”