Netflix-original 'The Irishman' met Robert De Niro en Al Pacino opent New York Film Festival

30 juli 2019

09u29 0 Film Vandaag heeft het New York Film Festival bekend gemaakt dat de Netflix Original film ‘The Irishman’, van Martin Scorsese, de openingsfilm wordt.

De film met Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci in de hoofdrollen beleeft tevens haar wereldpremière tijdens het festival. De 57e editie van het New York Film Festival vindt plaats in New York van 27 september tot 13 oktober, 2019.

‘The Irishman’ vertelt een verhaal over georganiseerde misdaad in Amerika na de tweede wereldoorlog, vanuit het perspectief van oorlogsveteraan Frank Sheeran. Hij was een oplichter en huurmoordenaar die samenwerkte met de meest notoire onderwereldfiguren van de 20ste eeuw. De film centreert zich rondom een van de grootste onopgeloste moordzaken uit de Amerikaanse geschiedenis, de verdwijning van de legendarische Vakbond President Jimmy Hoff. The Irishman geeft inzage in de besloten wereld van georganiseerde misdaad: de dagelijkse gang van zaken, de onderlinge rivaliteit en de connecties met mainstream politiek.

The Irishman wordt najaar 2019 verwacht op Netflix.