Netflix onthult de 10 griezeligste horrorfilms: “De films zijn zo eng dat kijkers ze uitzetten” avh

18 maart 2018

08u13 0 Film Dat Netflix ons kijkgedrag nauwkeurig analyseert, is al lang geen geheim meer. En nu weet Netflix ook welke horrorfilms we het griezeligst vinden. In een nieuwe lijst toont de streamingdienst welke films kijkers het vaakst uitzetten omdat ze te griezelig zijn.

Netflix hanteerde de regel van 70 procent: kijkers moesten minstens 70 procent van de film afgekeken hebben voor ze de film uitzetten. Zo wist Netflix zeker dat ze de film niet hadden uitgezet omdat hij te slecht was. “Als kijkers een film echt haten, dan zetten ze hem al vroeger uit dan na 70 procent”, klinkt het.

Dit zijn de tien griezeligste horrorfilms volgens de Netflix-kijker (in willekeurige volgorde)

1. Cabin Fever

2. Carnage Park

3. México Bárbaro

4. Piranha

5. Raw

6. Teeth

7. The Conjuring

8. The Human Centipede 2: Full Sequence

9. The Void

10. Jeruzalem

Van de bovenstaande top tien is helaas geen enkele film beschikbaar op Netflix in België. Maar niet getreurd, want deze vijf horrortoppers kunnen we in België wel bekijken:

Mama

The Thing

Insidious

Sinister

Véronica