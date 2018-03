Netflix mag niet meer meedingen naar de Gouden Palm MVO

Bron: ANP 2 Film Netflix en andere streamingservices mogen niet meer meedingen naar de Gouden Palm, de prijs voor de beste film van het filmfestival in Cannes. Dat heeft de organisatie van het Franse evenement bevestigd aan The Hollywood Reporter.

Vorig jaar streden twee Netflix-films, 'Okja' en 'The Meyerowitz Stories', mee om de prijs. Festivalbaas Theirry Fremaux geeft aan dat hij destijds hoopte dat het streamingplatform overtuigd kon worden de films in de bioscoop uit te brengen. Dat lukte echter niet, waarop hij de reglementen aanpaste. Alle films die in competitie willen draaien, moeten nu te zien zijn geweest in Franse bioscopen. "De mensen van Netflix waren dol op de rode loper en presenteren graag tegelijkertijd met andere films. Maar ze begrijpen dat hun model lijnrecht tegenover het onze staat", aldus Fremaux.

Streamingservices krijgen wel nog de mogelijkheid hun films te laten zien op het festival, maar dan buiten de competitie om.