Netflix maakt releasedatum eerste Belgische serie bekend LOV

17 april 2020

21u29

Bron: Netflix 4 Film Enkele weken geleden dropte Netflix de trailer van ‘Into The Night’, de eerste Belgische Netflix original-productie. Vrijdagavond maakt de streamingservice dan ook bekend dat de serie vanaf 1 mei 2020 te bekijken is.

In ‘Into the Night’ draait alles rond de zon die op onverklaarbare wijze alles doodt wat op zijn pad komt. Een nachtvlucht vanuit Brussel zet koers naar het westen, de donkere nacht in, om zo aan de dodelijke zon te ontsnappen. Aan boord: een stel ‘gelukkige’ passagiers en hun bemanning, van diverse nationaliteiten, rijk en arm, jong en oud, civiel en militair. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: de wil om de zon - en elkaar - te overleven. Op eender welke manier.

De zesdelige reeks is vanaf 1 mei wereldwijd én exclusief op Netflix te zien. De serie werd geregisseerd door het Belgische duo Inti Calfat en Dirk Verheye. Opvallend: ‘Into The Night’ werd geschreven en gecreëerd door Jason George, bekend van onder andere ‘Narcos’. In de cast schitteren acteurs uit België, maar ook Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Rusland en Turkije.

Bekijk de trailer van ‘Into The Night’:



