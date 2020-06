Netflix lanceert trailer van ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ LOV

12 juni 2020

14u37 0

Film De Netflixfilm over het Eurovisiesongfestival ziet bijna het levenslicht. 'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga' is vanaf 26 juni op Netflix te zien. De streamingdienst lanceert nu ook eindelijk de trailer.

‘The Story of Fire Saga’ gaat over twee IJslandse muzikanten, gespeeld door Will Ferrell en Rachel McAdams. De twee krijgen de kans om hun land te vertegenwoordigen op het songfestival, en zetten zich daar met volle overgave voor in. Ook onder anderen Demi Lovato, Pierce Brosnan en Dan Stevens spelen rollen. Eerder werd ook al het eerste originele liedje uit de film uitgebracht.