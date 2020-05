Netflix lanceert eerste liedje uit nieuwe film over het Songfestival MVO

15 mei 2020

14u54 0 Film Acteur Will Ferrell en zangeres My Marianne zijn de horen in het allereerste liedje uit ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’, een ludieke film over het Eurovisiesongfestival die in de maak is bij Netflix.

In de prent gaat het allemaal over het frivole, ietwat vreemde gebeuren achter de schermen van het songfestival. Het échte festival kon dit jaar niet doorgaan, maar we kunnen wel al meegenieten van ‘Volcano Man’. Een origineel nummer van de Netflix-schrijvers dat niet zou misstaan in Rotterdam, volgend jaar.

Het verhaal van de film draait rond personages Lars Erickssong en Sigrit Ericksdottir, twee artiesten uit IJsland die de kans krijgen om hun land te vertegenwoordigen op het Songfestival. Natuurlijk lukt dat niet zonder slag of stoot.

Wanneer ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ op Netflix verschijnt, is nog niet duidelijk.



