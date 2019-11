Netflix koopt ‘Beverly Hills Cop 4' over, maar Adil en Bilall mogen blijven MVO

16 november 2019

06u53 0 Film Goed nieuws voor de Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. Hun nieuwe project, ‘Beverly Hills Cop 4', werd verkocht aan Netflix, maar de twee worden volgens Deadline niet vervangen.

Normaal gezien zou de film onder filmstudio Paramount vallen, maar die heeft de rechten nu dus doorgegeven aan Netflix. Niet slecht voor Adil en Billall, gezien de populaire streamingzender al meteen interesse toonde om een vijfde deel in de reeks te maken. In de hoofdrol zien we opnieuw Eddie Murphy, die in de huid kruipt van agent Axel Foley.

Een contract tussen de regisseurs en Netflix is er nog niet, maar de twee worden al zodanig lang gelinkt aan de prent dat dat waarschijnlijk snel zal volgen. Adil en Bilall maakten al een andere Amerikaanse film: ‘Bad Boys For Life’. Die is vanaf 17 januari bij ons in de zalen te zien.