Netflix haalt poster van nieuwe film ‘Cuties’ weer offline na controverse: “Dit is voor het kijkplezier van pedofielen” SDE

20 augustus 2020

21u26

Bron: BBC/Variety 0 Film De Franse film ‘Cuties' is pas in september te zien op Netflix, maar zorgt nu al voor controverse. Nadat Netflix een eerste trailer én de poster van de prent online plaatste, werd een petitie gelanceerd om de film niet langer te vertonen. Dat schrijft BBC.



‘Cuties' vertelt het verhaal van de elfjarige Amy, uit Senegal, die gefascineerd raakt door het dansgroepje van haar vrijgevochten buurmeisje Angelica. Zij dansen op een erg sensuele manier, waardoor Amy zich begint af te zetten tegen haar tradities. Het Franse drama won tijdens het Sundance Film Festival dit jaar de prijs voor ‘World Cinema Dramatic Directing’.

Maar de poster en trailer van de film zorgen online voor ophef. “Het seksualiseert een elfjarige voor het kijkplezier van pedofielen", klinkt het in een petitie die na de release van de trailer werd opgestart. In minder dan 24 uur werden er al 25.000 handtekeningen verzameld. “Het maakt me ziek dat Netflix z'n globale platform gebruikt om de wetten op kinderpornografie te omzeilen door ‘Cuties' uit te zenden", schrijft de Amerikaanse Republikeinse politica Irene Armendariz-Jackson op Twitter. “Een film over een elfjarig meisje dat twerkt om beroemd te worden. Pre-puberale meisjes die sensueel dansen kan alleen maar leiden tot pedofilie. Netflix moet sterk gecensureerd worden.”

Iemand anders schrijft: “Het zegt veel dat de eerste grote Netflix-film waarin zwarte jonge meisjes de hoofdrol spelen, expliciet 11-jarige kinderen seksualiseert. Of het nu in acteren of in muziek is, voor zwarte vrouwen en meisjes is een geseksualiseerd imago nog te vaak de prijs die ze moeten betalen voor succes.” Een andere Twitter-gebruiker is genuanceerder. “Er was geen controverse toen deze film getoond werd aan het festivalpubliek", schrijft ze. “Maar nu is het het onderwerp van online controverse, en tekenen tienduizenden mensen een petitie die zegt dat de film pedofilie promoot. Enkel en alleen omwille van de poster die Netflix gekozen heeft.”

(lees verder onder de tweets)

It sickens me that Netflix is using its global platform to circumvent child pornoraphy laws by airing #Cuties, a movie about an 11 year old girl twerking her way to stardom! Pubescent girls dancing sensually can only lead to pedophilia and Netflix needs to be strongly censured! Irene Armendariz-Jackson(@ ArmendarizDis16) link

It is so revealing that the first major @netflix original to centre young Black girls hinges on explicitly sexualising 11 year old children. Whether it’s acting or music, a sexualised image is too often the price of mainstream success for Black women & girls. Disgraceful. pic.twitter.com/18ItsgIZLb Sister Outrider(@ ClaireShrugged) link

There was no controversy when this film screened to festival audiences, but now it's at the center of an online controversy with tens of thousands of people signing a petition saying the film promotes pedophilia. Because of the way Netflix framed the poster. Gavia Baker-Whitelaw(@ Hello_Tailor) link

Netflix heeft ondertussen de poster alweer offline gehaald. “Het is geen correcte weergave van de film, daarom is het beeld en de beschrijving werden aangepast", laat het streamingplatform weten aan BBC News. “We verontschuldigen ons voor het ongepaste artwork dat we gebruikt hebben voor ‘Mignonnes’/’Cuties’. Dat was niet oké, maar het was ook niet representatief voor deze Franse film die een prijs won op Sundance."

Volgens regisseur Maimouna Doucouré heeft de film wel degelijk bestaansrecht. “Ik zag hoe erg jonge meisjes gevolgd werden door 400.000 mensen op sociale media, en ik probeerde te begrijpen waarom”, vertelde ze aan CineEuropa. “Er waren geen specifieke redenen, buiten het feit dat ze sexy of onthullende foto’s hadden geplaatst. Dat bracht hen deze ‘beroemdheid’. Vandaag is het zo dat hoe sexier en hoe meer geobjectiveerd een vrouw is, hoe meer waarde ze heeft in de ogen van sociale media. En wanneer je 11 bent begrijp je die mechanismen niet helemaal, maar probeer je ze wel na te bootsen. Probeer je hetzelfde te doen als de rest om een gelijkaardig resultaat te krijgen. Ik denk dat het belangrijk is dat we daarover praten, dat we daar een debat over voeren."