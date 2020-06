Netflix-film verschijnt pas in september, maar heeft nu al rechtszaak aan z'n been SDE

27 juni 2020

15u06 0 Film De Netflix-film ‘Enola Holmes’ komt pas in september uit, maar toch zorgt hij nu al voor ophef. De nabestaanden van Sir Arhur Conan Doyle, schrijver van de Sherlock Holmes-boeken, doen de makers namelijk een proces aan voor schending van copyright.

‘Enola Holmes’ vertelt het verhaal van Enola, de jongere zus van de beroemde detective Sherlock Holmes. Zij worden respectievelijk door Millie Bobby Brown en Henry Cavill vertolkt. Ook Helena Bonham Carter heeft een rol in de Netflix-prent, zij speelt hun moeder. De film is gebaseerd op de boekenreeks van schrijfster Nancy Springer, want Enola maakt geen deel uit van het Sherlock Holmes-universum dat door Sir Arthur Conan Doyle bedacht werd.

Maar Springer en haar uitgever, Penguin Random House, hebben nu een rechtszaak aan hun broek voor schending van copyright. Ook Netflix wordt door de nabestaanden van Sir Arthur Conan Doyle voor de rechter gedaagd, omdat de detective in de film emoties zou hebben. Dat zou een karaktereigenschap zijn die Doyle pas in z'n latere boeken toegevoegd had.

Het meerendeel van de boeken over Sherlock Holmes maken al deel uit van het publieke domein, dat wil zeggen dat er vrij uit geput kan komen zonder dat de nabestaanden daar iets aan kunnen doen. Maar de tien laatste boeken van Doyle, die tussen 1923 en 1927 verschenen, vallen wel nog onder z'n copyright. Volgens de nabestaanden was de schrijver zo geraakt door het verlies van z’n broer en zoon in de Eerste Wereldoorlog dat hij besloot om z'n detective en diens assistent, dr. Watson, nieuwe karaktertrekken te geven. “Holmes werd warmer. Hij was plots in staat tot vriendschap", staat er in de argumentatie van de familie. “Hij kon z'n emoties uiten en begon vrouwen te respecteren. Z'n relatie met Watson veranderde: van meester en assistent naar echte vriendschap.”

‘Enola Holmes’ zou vanaf september op Netflix te zien zijn.