Netflix-film toont beelden treinramp Buizingen zonder toestemming nabestaanden en NMBS lva

03 januari 2019

03u38

Bron: Het Nieuwsblad 0 Film In de Amerikaanse Netflix-film ‘Death Note’ worden beelden gebruikt van de treinramp in Buizingen in 2010. Daarbij vielen 19 doden en minstens 310 gewonden. Het is niet duidelijk of Netflix de rechten op de beelden heeft of ze ongevraagd gebruikt werden. De nabestaanden en de NMBS waren alvast niet op de hoogte. “Wansmakelijk”, klinkt het bij één van de slachtoffers die de ramp overleefde.

In de recente film ‘Death Note’ komt een scène voor waarin een nieuwsanker bericht over vijf kartelleden die zich voor een trein hebben geworpen. Voor de scène, die een nieuwsuitzending moet voorstellen, gebruikten de filmmakers luchtbeelden van een ontspoord treinstel met reddingsdiensten in gele hesjes die door de ravage heen proberen helpen waar nodig. Het zijn de echte beelden van de treinramp in het Vlaams-Brabantse Buizingen in februari 2010.

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS was hier niet van op de hoogte. Ze zijn hier niet over te spreken. “Dit getuigt van weinig respect voor de slachtoffers en nabestaanden. En evenmin voor het personeel van de NMBS en de hulpdiensten. We bekijken of we stappen gaan ondernemen”, aldus woordvoerder Dimitri Temmerman.

De slachtoffers en nabestaanden van de ramp waren evenmin geïnformeerd. Anita Mahy (60), die de ramp overleefde, vindt het wansmakelijk. “Je zult maar nietsvermoedend een avondje film zitten kijken en dan opnieuw worden geconfronteerd met het ongeval. Het maakt me razend”, aldus Mahy.

Op 8 januari wordt het proces over de treinramp ingeleid voor de Brusselse politierechtbank.