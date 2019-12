Netflix-film ‘Marriage Story’ dan toch te zien in China TK

30 december 2019

17u58

Bron: ANP 0 Film Chinese filmliefhebbers krijgen volgend jaar dan toch de kans om het geprezen Netflix-drama ‘Marriage Story’ te bekijken. Omdat de streamingdienst er is geblokkeerd, is er een deal gemaakt met een lokale distributeur om de film er in de bioscopen te laten draaien. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Het plan is dat ‘Marriage Story’ in februari in première gaat, bevestigt een woordvoerder van distributeur Road Pictures. Het bedrijf is blij met de deal. “’Marriage Story’'s subtiel en realistisch - en soms humoristisch of levensecht - beeld van liefde, huwelijk en familie in alle vormen en maten gaat zeker voor herkenning zorgen en een sterke emotionele reactie teweegbrengen bij het Chinese publiek."

‘Marriage Story’, waarin Scarlett Johansson en Adam Driver de hoofdrollen vertolken, was kort voor de première op 6 december enkel in de Noord-Amerikaanse bioscopen te zien. Dit was om in aanmerking te kunnen komen voor een Oscar. De door Noah Baumbach geregisseerde film is ook de grootste kanshebber op de Golden Globe Awards. Tijdens de uitreiking op 5 januari maakt de film kans op zes beeldjes.