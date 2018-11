Netflix eert Stan Lee met eigen zoekterm KD

19 november 2018

13u00 0 Film Netflix eert wijlen ‘Spider-Man’-bedenker Stan Lee (95) op een wel heel speciale manier. Zijn lijfspreuk ‘Excelsior’ is nu een zoekterm in de filmcatalogus geworden. Zo wordt al het werk van de superheldenbedenker op één plek gebundeld.

‘Excelsior’ is het woord waarmee Stan Lee zijn columns en interviews steevast afsloot. Heel wat fans gebruikten de term dan ook op Twitter om zijn leven te herdenken. Het is ook het motto van zijn thuisstad New York, alsook van enkele van zijn eigen superhelden. Wie de zoekterm ingeeft, krijgt zo een handig lijstje met alle films en series van het creatief genie.

Hoelang de zoekterm op de streamingdienst zal werken, is niet duidelijk. Door de komst van Disney+ zullen de Marvelproducties wellicht mee verhuizen naar de nieuwe streamingdienst. Meer duidelijkheid daarover, lees je in dit artikel.