Netflix doet ambitieuze gooi naar de Oscarbeeldjes, met maar liefst 4 grote kanshebbers

18 oktober 2019

14u00 0 Film Na het succes van ‘Roma’ laat Netflix er geen gras meer over groeien: met hun Netflix-originals doen ze dit jaar een ambitieuze gooi naar de Oscarbeeldjes. Ondertussen geloven experts dat de streamingzender dit jaar al vier geloofwaardige kandidaten naar voren heeft geschoven.

De meest recente daarvan in ‘Marriage Story’, met Scarlett Johansson en Adam Driver in de hoofdrol. Naast hen zien we ook Laura Dern en Ray Liotta. Want nee, Netflix moet al lang niet meer onderdoen wat sterrencasts betreft.

‘Marriage Story’ is een scherpzinnig en meelevend portret van de Oscargenomineerde filmmaker Noah Baumbach, over het uiteenvallen van een huwelijk, maar een gezin dat toch bij elkaar blijft.

Daarnaast is er ook nog het veelbesproken ‘The Irishman’, de film met Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci in de hoofdrollen. In een bijrol komen we Anna Paquin tegen, die we nog kennen uit de HBO-serie ‘True Blood’.

‘The Irishman’ vertelt over georganiseerde misdaad in Amerika na de tweede wereldoorlog, vanuit het perspectief van oorlogsveteraan Frank Sheeran. Hij was een oplichter en huurmoordenaar die samenwerkte met de meest notoire onderwereldfiguren van de 20ste eeuw. De film centreert zich rondom een van de grootste onopgeloste moordzaken uit de Amerikaanse geschiedenis, de verdwijning van de legendarische Vakbond President Jimmy Hoff. The Irishman geeft inzage in de besloten wereld van georganiseerde misdaad: de dagelijkse gang van zaken, de onderlinge rivaliteit en de connecties met mainstream politiek.

Filmexperts zien de prent als een mogelijke kanshebber voor zowel de Oscars voor ‘beste acteur in een hoofdrol’, ‘beste acteur in een bijrol’, ‘beste actrice in een bijrol’, ‘beste regie’ (het gaat immers om Martin Scorsese) en ‘beste script’. En - wie weet? - misschien zelfs ‘beste film’.

Daarvoor nog pakte Netflix uit met ‘The Two Popes’. De Netflix Original is een intiem portret over één van de meest dramatische overgangen van machtsposities in de afgelopen 2000 jaar, geïnspireerd op ware gebeurtenissen. De film is gemaakt door de Oscargenomineerde regisseur van ‘City of God’, Fernando Meirelles en drievoudige Oscargenomineerde scenarist Anthony McCarten.

Gefrustreerd door de koers die de Katholieke kerk vaart, vraagt kardinaal Bergoglio (Jonathan Pryce) toestemming van paus Benedictus (Anthony Hopkins) om in 2012 met pensioen te gaan. In plaats van het ontslag te aanvaarden, roept de introverte paus Benedictus, geconfronteerd met laster en gebrek aan zelfvertrouwen, zijn meedogenloze criticaster en toekomstige opvolger van Rome op om een geheim te onthullen dat de fundamenten van de katholieke kerk op haar grondvesten doet schudden. Achter de Vaticaanse muren begint een tweestrijd tussen traditie en vooruitgang, schuld en vergeving. Onderwijl proberen deze twee zeer verschillende mannen hun eigen verleden het hoofd te bieden om op die manier een gemeenschappelijke basis te vinden en een toekomstperspectief te creëren voor de kerk en haar miljard volgers wereldwijd.

Men verwacht hier een lijstje Oscarnominaties dat bijna identiek is aan dat van ‘The Irishman’, met uiteraard bijzondere aandacht voor de prestaties van Hopkins en Pryce.

Beste kostuums

Daarnaast kan het ook geen kwaad om ‘The King’ te vermelden. Hier zien we de inmiddels erg populaire Timothée Chalamet als koptrekker. De reviews zijn iets te lauw om de film als serieuze kandidaat voor ‘beste film’ te beschouwen, maar historische films komen bijna altijd in aanmerking voor andere, technische categorieën, zoals ‘beste kostuums’ en ‘beste make-up’.

Mislukte poging

Minder waarschijnlijk om nominaties in de wacht te slepen, maar wel een duidelijke poging, was ‘The Laundromat’. De cast van de satire was nochtans niet slecht gekozen: met Meryl Streep, Antonio Banderas, Jeffrey Wright en onze eigen Matthias Schoenaerts leek het een recept voor succes. Zeker ook omdat de verhaallijn zo intrigerend was. De film gaat over het Panama Papers-schandaal en is gebaseerd op het non-fictieboek ‘Secrecy World’ van journalist Jake Bernstein.

Het resultaat is volgens de Amerikaanse critici allesbehalve om over naar huis te schrijven. “Steven Soderbergh maakt er een boeltje van. Zijn filmvisie is troebel en de prent is niet samenhangend”, schrijft een filmblogger. De keuze van de regisseur om de film op ware feiten te baseren maar wel te opteren voor fictieve personen, wordt hem niet in dank afgenomen. Volgens de teleurgestelde kijkers voelt de film in de verste verte niet als echt aan. Zelfs de acteerprestaties van een wereldster als drievuldig Oscar-winnares Meryl Streep konden het niveau nauwelijks opkrikken. “De film is een ramp in z’n geheel. Geef er je geld niet aan uit”, kopt CNN. Tja, kan gebeuren.

Concurrentie

Het is geen toeval dat Netflix uitpakt met het woordje ‘Oscargenomineerd’ in zo goed als elke publicatie. Het staat niet alleen mooi op de affiche dat hun regisseurs en acteurs al wat prestige onder de gordel hebben, maar het toont ook aan waar de zender dit jaar naartoe streeft: beeldjes, beeldjes en nog eens beeldjes.

Het is belangrijker dan ooit voor Netflix om zich te onderscheiden van de concurrentie. Met de opkomst van Disney+ (lancering 12 november 2019) en Apple TV, en de kwaliteitscontent op bestaande concurrenten zoals Amazon Prime en Hulu, zal zowat elk gezin ter wereld binnenkort knopen gaan doorhakken: welke zender houden we in huis, en welke laten we varen?

Met deze kleppers op hun lijstje bewijzen ze - op z’n minst voorlopig nog - dat ze nog steeds dé grote reus in die strijd zijn.