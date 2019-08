Netflix boekt Demi Lovato, Will Ferrell en Rachel McAdams voor komische film over Eurovisiesongfestival MVO

21 augustus 2019

10u41

Bron: ANP 0 Film Demi Lovato is de nieuwste toevoeging aan de cast van ‘Eurovision’, de Netflix-film over het Eurovisiesongfestival. De 27-jarige zangeres speelt Katiana, een van de beste zangeressen van ‘haar’ land, IJsland.

Het nieuws werd woensdag bekendgemaakt, één dag na Demi’s verjaardag. Will Ferrell feliciteert de Amerikaanse in een filmpje van Netflix op Twitter. De acteur en komiek, een van de hoofdrolspelers en schrijvers van de film, heeft een taart voor Demi gebakken. In het ene shot zit Ferrell met de taart, in het volgende shot is Demi zelf te zien, met de taart in haar hand. Naast haar staat een filmklapper met ‘Eurovision’ erop.

De cast van ‘Eurovision’ krijgt steeds meer vorm. Dinsdag werd bekend dat ‘Beauty and the Beast’-acteur Dan Stevens de Russische songfestivalkandidaat speelt. Hij is daarmee te zien naast hoofdrolspelers Will Ferrell en Rachel McAdams, die twee IJslandse muzikanten spelen. Pierce Brosnan gaat de rol vertolken van Erick Erickssong, de vader van Lars en tevens ‘knapste man van IJsland’.

De opnames van Eurovision zijn momenteel bezig in Groot-Brittannië en IJsland.