Netflix bevestigt: derde seizoen 'Sex Education' in de maak

10 februari 2020

18u19

Streamingsdienst Netflix heeft maandag een derde seizoen van de populaire serie 'Sex Education' aangekondigd. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe afleveringen verschijnen, maar de productie start dit jaar al.

Het tweede seizoen verscheen eind januari. In de serie staat het leven van tienerjongen Otis centraal. Zijn moeder (Gillian Anderson) is sekstherapeute en hij treedt in haar voetsporen als hij, zelf seksueel onervaren, schoolgenoten van seksproblemen afhelpt.

De serie kreeg eerder lovende kritieken, voornamelijk vanwege de verfrissende en vrouwvriendelijke manier waarop het coming-of-age-verhaal wordt gebracht. Het eerste seizoen, dat vorig jaar uitkwam, was binnen een maand al meer dan 40 miljoen keer bekeken.