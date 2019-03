Netflix bevestigt derde deel in ‘Christmas Prince’-filmreeks KD

13 maart 2019

11u06

Bron: Netflix 0 Film Netflix heeft bevestigd dat er een nieuw vervolg op ‘A Christmas Prince’ zit aan te komen. De derde film in de reeks zal ‘A Christmas Prince: The Royal Baby’ gaan heten.

‘A Christmas Prince’ volgt het verhaal van de gedreven journaliste Amber en de knappe prins Richard. De twee werden verliefd op elkaar in de eerste film, trouwden in het tweede deel en verwachten nu dus ook een kindje in de derde prent. Het geslacht van de fictieve baby is voorlopig nog niet bekend. Ook op een officiële releasedatum is het nog wachten, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dit opnieuw rond de kerstperiode zijn.