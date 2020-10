Netflix aangeklaagd voor ‘Enola Holmes’-film: “Sherlock wordt te sympathiek voorgesteld” MVO

05 oktober 2020

10u57 0 Film De nieuwe Netflix-film ‘Enola Holmes’ wordt vlotjes bekeken over de hele wereld, maar het Conan Doyle Estate, dat de publicatierechten op de originele boeken bezit, kan er niet om lachen. Zij klagen de film aan omdat Sherlock ‘te veel emoties vertoont en te sympathiek is tegen vrouwen’. Want daar hebben zij namelijk een patent op.

Op het eerste zicht misschien vreemd, want ‘Enola Holmes' is niet gebaseerd op de originele schrijfsels van Sir Arthur Conan Doyle. Wél op die van Nancy Springer, een Amerikaanse schrijfster die haar eigen draai gaf aan de franchise. “In de tijd van Sherlock werden vrouwen op belachelijke manieren onderdrukt”, aldus Springer. “Maar er waren ook subculturen van vrouwen die zich tegen de maatregelen hebben verzet. Ik schrok ervan dat nog nooit iemand die invalshoek had gebruikt in de literatuur, en zo werd Enola geboren. Het kleine zusje van Sherlock die gelijkaardige vaardigheden vertoont. Alleen ziet haar leven er compleet anders uit omdat ze een vrouw is.”

Te vriendelijk voor vrouwen

Gelukkig voor Enola (Millie Bobby Brown) krijgt ze steun van Sherlock (Henry Cavill), die uiteindelijk beslist om haar voogd te worden zodat ze meer vrijheden zal krijgen. “Niet oké”, aldus het Conan Doyle Estate. “Sherlock vertoont in deze film te veel respect voor vrouwen en te veel emoties. En dat was pas zo in de boeken die na 1923 gepubliceerd zijn.” Klopt, want Sherlock werd in de eerste boeken, vanaf 1887, aanvankelijk voorgesteld als een koele kikker die helemaal niets van vrouwen begreep. Pas in de laatste 10 verhalen, die na 1923 verschenen, wordt hij menselijker en warmer.

Het Conan Doyle Estate is het copyright op de oude verhalen kwijtgespeeld, die behoren nu tot het publieke domein. Maar de verhalen ná 1923 zijn nog wel van hen. “En wij zijn op voorhand niet aangesproken over ‘Enola Holmes’”, klinkt het.

Compensatie

Miramax werd in 2015 om dezelfde redenen aangeklaagd voor de film ‘Mr. Holmes’. Die zaak werd buiten de rechtbank afgehandeld. Ook Netflix heeft voorlopig voorgesteld om het Estate een compensatie voor te schotelen, al geven ze het exacte bedrag niet prijs. Had Netflix gewacht tot ná 2023, was er geen probleem geweest. Dan vervallen namelijk ook alle andere rechten van het Estate.