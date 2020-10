Netflix aangeklaagd om Franse film ‘Cuties’ BDB

07 oktober 2020

08u08

Bron: ANP 0 Film Een openbaar aanklager in Texas is een rechtszaak gestart tegen Netflix vanwege de film ‘Cuties’. De man vindt dat de streamingdienst met de prent onzedelijke beelden van minderjarigen verspreidt.

In de rechtszaak worden Netflix-CEO Reed Hastings en contentbaas Ted Sarandos als gedaagden genoemd. De streamingdienst verdedigt zich door te stellen dat de film net het seksualiseren van jonge meisjes aan de kaak wil stellen. “‘Cuties’ toont een maatschappijkritische boodschap. Deze aanklacht is ongegrond en wij blijven achter de film staan”, klonk het dinsdag in een statement.

Er was al eerder ophef over ‘Cuties’, een Franse film over een elfjarig meisje uit een gelovig gezin dat zich aansluit bij de dansgroep van haar klasgenootjes. Toen Netflix de prent uitbracht, gebruikte de streamingdienst beelden waarin de meisjes zich provocerend gedragen als promotiemateriaal. Het bedrijf bood later excuses aan en zei over de poster dat die “niet representatief was”.

Toch bleef de kritiek op de film aanhouden en raakte zelfs de hashtag #CancelNetflix trending op sociale media. Maar regisseur Maïmouna Doucouré (35) kreeg ook veel bijval uit de filmwereld, omdat zij met ‘Cuties’ net het seksualiseren van jongeren wil aanklagen.

