Yesterday Gesponsorde inhoud Net als in de film

9 liefdeslessen uit klassieke romcoms

Aangeboden door Sony Pictures

17 juni 2019

10u00 0 Aangeboden door Sony Pictures We weten het ondertussen wel: die prins op het witte paard komt niet en ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ is écht een sprookje. Romantische komedies lijken dus niet meer dan heerlijk ontspannend entertainment. Toch vallen er tussen de stroperige romantiek en happy ends ook liefdeslessen te besluiten. Dit leer je uit de beste vintage (lees: oud maar niet, nooit, never out) romcoms.

1. Pretty Woman

Even opfrissen: prostituee Vivian (Julia Roberts) wordt door de rijke zakenman Edward (Richard Gere) ingehuurd. Hij leert haar hoe ze zich als een dame moet gedragen, zij leert hem hoe hij een beter mens kan worden. De match is duidelijk, maar hoe realistisch is een relatie?

Liefdesles: zakenman en prostituee, maar ook groot en klein, CEO en arbeider, introvert en extravert, klassiek en alternatief: laat je niet tegenhouden door verschillen. Ben je verliefd, ga er dan gewoon voor!

2. My Best Friend’s Wedding

Even opfrissen: twee goede vrienden, Julianne (Julia Roberts) en Michael (Dermot Mulroney), beloven elkaar te trouwen indien ze tegen hun 28ste verjaardag nog steeds single zijn. Wanneer Michael – net voor die bewuste verjaardag – dan toch op het punt staat te trouwen, beseft Julianne dat ze eigenlijk van hem houdt…

Liefdesles: een beetje geduld en een ietwat afwachtende houding is prima, niks aantrekkelijk aan een hebberig type. Maar wacht niet tot het misschien te laat is…

3. Reality Bites

Even opfrissen: Lelaina (Winona Ryder) maakt in haar vrije tijd videodocumentaires over haar huisgenoten. Wanneer ze de gladde Michael (Ben Stiller), een videomanager die geïnteresseerd lijkt in haar werk, leert kennen, raakt ze verstrikt in een ingewikkelde liefdesdriehoek tussen haar, Michael en sexy huisgenoot Troy (Ethan Hawke).

Liefdesles: een relatie beginnen met je beste vriend? Tja, dan teken je wellicht voor wat meer ups en downs door de aanvankelijk bevreemdende mix van vertrouwdheid en passie, maar het is niet onmogelijk!

4. Bridget Jones’ Diary

Even opfrissen: de onhandige Bridget (Renee Zellweger) is single en ligt constant in de clinch met de weegschaal. Ze heeft nog niet veel bereikt in haar leven, terwijl iedereen rondom haar het perfecte leven lijkt te leiden. En dus stopt ze met drinken en roken én gaat op zoek naar de man van haar leven.

Liefdesles: iemand valt wel of niet voor je, maar dat ligt écht niet aan je prachtige haar, die strakke buikspieren, je geweldige CV of je indrukwekkende algemene kennis.

5. How to Lose a Guy in 10 Days

Even opfrissen: Andie (Kate Hudson) schrijft voor een hip magazine en moet van haar chef haar columns wat meer peper geven. Daarom besluit ze een man aan de haak te slaan - Ben (Matthew McConaughey) - en er vervolgens voor te zorgen dat hij haar dumpt. Maar ook Ben blijkt stiekem een weddenschap aan te gaan: hij beweert dat hij een vrouw in tien dagen verliefd op hem kan laten worden.

Liefdesles: ‘wedden dat…’ lijkt nooit een goed begin voor een relatie. Maar hey, niet vies van een spelletje maar hou je het wel netjes én sta je open voor eender welke uitkomst? Tja, waarom niet dan?

6. My Big Fat Greek Wedding

Even opfrissen: Toula (Nia Vardalos) is dertig, single en kinderloos wanneer ze op een dag de knappe Ian (John Corbett) ontmoet. Ze beginnen stiekem een relatie, tot haar vader erachter komt. Geen Griekse roots én een vegetariër? Niet de ideale schoonzoon dus, toch verdient hun relatie een kans.

Liefdesles: eerlijk, culturele verschillen vormen een uitdaging in een relatie. Tel daar nog eens de familie langs beide kanten bij… dat wordt een pittige uitdaging, maar daarom niet onhaalbaar.

7. 13 Going on 30

Even opfrissen: Jenna (Jennifer Garner) verlangt er zo hard naar ouder te zijn en alles en iedereen in haar kindertijd achter te laten. Plots ontwaakt ze als dertigjarige, succesvolle vrouw en blijkt de pestkop van weleer nu haar beste vriendin. Ze zoekt het gezelschap van haar jeugdvriend Matt (Mark Ruffalo) op.

Liefdesles: eentje voor de jonkies: slow down. Waarom al alles willen en continue verlangen naar… Geniet van het nu, proef en ontdek stap voor stap. Je hebt nog een heel leven voor je.

8. The Wedding Planner

Even opfrissen: een ambitieuze, hardwerkende maar eenzame weddingplanner (J.Lo) valt voor een schattige kinderarts (Matthew McConaughey), tot ze ontdekt dat hij verloofd is en zij blijkbaar zijn huwelijksfeest zal organiseren…

Liefdesles: soms is een relatie gewoon ‘too complicated’. Een stap opzijzetten dus.

9. You’ve Got Mail

Even opfrissen: Kathleen (Meg Ryan) heeft een kleine boekenwinkel, Joe (Tom Hanks) is een grote en irritante concurrent met zijn keten van XL boekenwinkels en dreigt haar het faillissement in te duwen. Online vinden ze elkaar echter zonder het zelf te beseffen en daar ontstaat gek genoeg een romance.

Liefdesles: afstand, letterlijk of digitaal, kan helpen om iemand op een ontspannen, onbevangen én andere manier te leren kennen.

En ook deze gloednieuwe romcom leert je een mooie liefdesles: YESTERDAY

Jack (Himesh Patel) is een worstelende singer-songwriter uit een klein Brits dorp. Zijn dromen van wereldwijde faam zijn allang vervlogen, ook al blijft jeugdvriendin Ellie (Lily James) in hem geloven. Een rock-‘n-rollkomedie over muziek van The Beatles, dromen, vriendschap en… de liefde van je leven.

Liefdesles: de ware is misschien wel dichterbij dan je denkt, maar mogelijk had je hem of haar nog nooit op die manier bekeken…