Exclusief voor abonnees Nee, al die spieren zijn niet altijd een pretje voor Dwayne ‘The Rock’ Johnson: "Voor elke rol moet ik mij een nieuwe kleerkast aanschaffen" Kristien Gijbels

12 december 2019

00u00 0 Film 2019 was een topjaar voor Dwayne Johnson (47). Niet alleen trouwde de 'Jumanji'-ster afgelopen zomer met zijn vriendin Lauren, hij werd ook uitgeroepen tot bestbetaalde acteur van het moment. "Nochtans kreeg ik vroeger vaak te horen dat ik té groot en gespierd was om in films mee te spelen."

De kerstcadeaus mogen dit jaar wat meer kosten ten huize Johnson, want de filmster harkte in één jaar tijd liefst 80 miljoen euro bij elkaar. Volgens het zakenblad 'Forbes' laat The Rock - zoals Dwayne Johnson ook genoemd wordt - Hollywoodcollega's als Chris Hemsworth en Robert Downey Jr. met een jaarsalaris van respectievelijk 62 en 53 miljoen euro ver achter zich. Toch vertelt hij tijdens ons interview voor 'Jumanji: The Next Level' in het Mexicaanse Cabo San Lucas hoe de kaarten in het begin van zijn carrière een stuk minder veelbelovend lagen. "Ik kreeg voortdurend te horen dat ik té dit of té dat was. Studiobazen vonden dat ik te groot en te gespierd was om in films mee te spelen, en ze waren ervan overtuigd dat iemand met de bijnaam 'The Rock' nergens aan de bak zou kunnen komen. Ik ben daardoor lang onzeker geweest, tot ik vond dat het welletjes was geweest en besliste om gewoon mijn eigen ding te doen."

