Nederlandse Netflix-serie 'Brief voor de Koning' krijgt teaser en releasedatum

12 februari 2020

20u26

Bron: ANP 0 Film Netflix brengt op 20 maart de nieuwe zesdelige serie ‘The Letter for the King’ uit, die is gebaseerd op het populaire avonturenboek ‘De brief voor de Koning’ van Tonke Dragt. De serie wordt wereldwijd uitgebracht, kondigde de streamingdienst woensdag aan.

Het script werd geschreven door Will Davies, die ook zat achter succesverhalen zoals ‘How To Train Your Dragon’, ‘Johnny English’ en ‘Puss in Boots’ . In de cast zien we, ondanks dat er Engels zal worden gesproken, twee Nederlandse acteurs terug. Yorick van Wageningen neemt in de serie de rol van de koning op zich. Er is ook een rol weggelegd voor Gijs Blom. Amir Wilson speelt in de serie de hoofdrol van ridder Tiuri. De schildknaap moet een belangrijke brief naar de koning brengen, net op het moment dat een genadeloze prins dreigt de wereld te vernietigen. Tiuri krijgt hulp van Lavinia, die rol wordt gespeeld door Ruby Serkis. Nathanael Saleh speelt de jongere broer van Tiuri. Daarnaast speelt Andy Serkis een gastrol als Mayor Mistrinaut. De serie is opgenomen in Nieuw-Zeeland en Praag.

In 2008 was er al eens een verfilming van ‘De Brief voor de Koning’ te zien in Nederlandse bioscopen. Dat was destijds een erge dure productie met een budget van maar liefst 7,5 miljoen euro.