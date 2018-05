Nederlandse Famke Janssen acteert naast John Travolta en Morgan Freeman MVO

16 mei 2018

09u08

Bron: ANP 0 Film Volgens Variety heeft Famke Janssen (53) een rol gescoord in de misdaadthriller 'The Poison Rose', waarin ze te zien zal zijn met onder andere John Travolta en Morgan Freeman. Famke speelt het liefje van Travolta in de film.

De twee zijn high school sweethearts, die elkaar weer tegenkomen als zij hem inhuurt als privé-detective om een moordzaak te onderzoeken. John is behalve privé-detective ook gek op een borrel, een sigaretje, gokken en vooral vrouwen.

Twee maanden geleden werd bekend dat Famke ook de tegenspeelster wordt van Nicolas Cage in de film 'Primal', waarvan de opnames half april in Puerto Rico zijn begonnen.

De voormalige Bond-girl speelde eerder rollen in 'X-Men' en 'Taken' en was op televisie te zien in 'How To Get Away With Murder' en 'Blacklist: Redemption'. Dit jaar komt 'Louisiana Caviar' uit in de bioscopen, ook daarin speelt Janssen een hoofdrol.