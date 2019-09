Nederlandse actrice Carice van Houten mag een Emmy uitreiken SH

12 september 2019

13u28

Bron: ANP 0 Film Op 22 september worden de Emmy Awards opnieuw uitgereikt. De Nederlandse Carice van Houten is genomineerd voor haar rol als Melisandre in de ‘Game of Thrones’, maar mag dit jaar ook zelf een Emmy Award uitreiken.

Carice zal samen met collega’s Alfie Allen, Kit Harington en Sophie Turner de award overhandigen op het podium van het Microsoft Theater in Los Angeles. Andere namen in het rijtje zijn Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Billy Porter en Naomi Watts.

Grootste kanshebber tijdens de 71ste Emmy Awards is ‘Game of Thrones’. De serie is maar liefst 32 keer genomineerd. In de categorie beste dramaserie neemt de cast het op tegen de BBC-serie ‘Killing Eve’ en ‘This Is Us’.