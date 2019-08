Nederlanders krijgen als eerste live action-Disneyfilm ‘Lady And The Tramp’ te zien, Vlaming moet afwachten MVO

20 augustus 2019

11u26 9 Film Nederland krijgt als een van de eerste landen toegang tot Disney+,de streamingdienst van Disney. Vanaf 12 november is de dienst in Nederland te ontvangen, net zoals in de Verenigde Staten en Canada. Het is een antwoord op on-demandplatforms als Netflix. Disney heeft een lagere abonnementsprijs. Voor België is er nog geen premièredatum bekend.

Abonneezender Disney+, waarop oude en nieuwe films, amusementsprogramma’s en televisieseries van de amusementsgigant te zien zijn, kost 69,99 euro per jaar (of 6,99 euro per maand). Dat is een euro per maand goedkoper dan het basisabonnement van de concurrent.

#DisneyPlus komt naar Nederland! Al je favoriete films en series verhuizen naar een nieuwe plek. Start met streamen vanaf 12 november!



Blijf als eerste op de hoogte en meld je aan via: https://t.co/NnES2Zb9Lx pic.twitter.com/cWkqlFtVob Disney+ NL(@ DisneyPlusNL) link

Disney+ biedt behalve uit de eigen filmbibliotheek van Disney een breed scala aan producties van de dochterbedrijven, zoals Pixar, Marvel, LucasFilm (Star Wars) en National Geographic. Ook het archief van de onlangs ingelijfde filmmaatschappij 20th Century Fox komt beschikbaar voor de streamingdienst. Zo zijn dertig seizoenen van de animatieserie ‘The Simpsons’ al in de programmering opgenomen.

We weten bijvoorbeeld al dat de nieuwste live action-film van Disney in première gaat op Disney+. Het gaat om ‘Lady And The Tramp’, bij ons beter bekend als ‘Lady En De Vagebond’. Net zoals in ‘The Lion King’ krijgen we realistische dieren te zien die het romantische verhaal opnieuw zullen beleven. Dat maakte het bedrijf bekend in hun eigen magazine: Disney Twenty Three. Onze noorderburen zullen dus enkele van de eerste kijkers zijn die te prent onder ogen krijgen. Voor ons is het helaas nog afwachten. Naar alle waarschijnlijkheid zal The Walt Disney Company in de loop van de komende week meer informatie prijsgeven over de verdere verspreiding van hun streamingdienst.

Andere titels die Disney+ al heeft aangekondigd zijn: de televisieseries ‘The Mandalorian’, ‘High School Musical: The Musical: The Series’, ‘De wereld volgens Jeff Goldblum’ en ‘Encore’. Uit het recente en oude filmaanbod biedt de zender in elk geval op langere termijn diverse bioscoophits aan, zoals ‘Captain Marvel’, ‘Avengers: Endgame’, ‘Aladdin’, ‘Toy Story 4', ‘The Lion King’, ‘Maleficent 2', ‘Frozen 2' en ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’.