Natalie Portman wordt vrouwelijke Thor in nieuwe Marvel-film

21 juli 2019

10u31 1 Film Tijdens Comic Con International in San Diego, kondigde Marvel Studios heel wat nieuwe filmplannen aan. Onder andere een nieuwe film over superheld Thor, getiteld ‘Love And Thunder’. “Klein” detail: Natalie Portman, die vroeger het liefje van Thor speelde in de franchise, wordt nu voorgesteld als een vrouwelijke Thor.

Chris Hemsworth, die al jarenlang de rol van Thor speelt voor Marvel, komt nog wel in de film voor. We spreken dus over een mannelijke en vrouwelijke versie van het personage die tegelijk op het scherm komen te staan. Ook Tessa Thompson keert terug in de rol van Valkyrie. Taika Waititi, die ook ‘Thor: Ragnarok’ voor zijn rekening nam, keert terug als regisseur.

‘Love And Thunder’ wordt volgens Waititi gebaseerd op een stripboek getiteld ‘The Mighty Thor’, dat geschreven werd door Jason Aaron. “Die verhaallijn zin vol emotie”, legt hij uit. “Dus vandaar dat wij voor de titel ‘liefde en donder gaan’.”

De film wordt in november 2021 in de zalen verwacht.