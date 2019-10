Natalie Portman verdedigt Marvel na aanhoudende kritiek van regisseurs: “Kunst bestaat in vele vormen” KD

21 oktober 2019

11u32

Bron: ANP 0 Film De bekende regisseurs Martin Scorsese en Francis Ford Coppola hebben de afgelopen tijd nogal wat kritiek geuit op de films van Marvel. Zo vond Scorsese dat superheldenfilms geen cinema zijn en zei Coppola dat hij de films zelfs afschuwelijk vindt. Actrice Natalie Portman (38), die in ‘Thor’ meespeelt, reageert nu op de kritiek van de vermaarde filmmakers.

In gesprek met The Hollywood Reporter geeft de actrice haar mening over de situatie. "Ik denk dat er ruimte is voor allerlei soorten cinema. Er is niet één bepaalde manier van kunst maken. Kunst bestaat in vele vormen." Natalie Portman, die in de nieuwe superheldenfilm ‘Thor: Love and Thunder’ te zien is, denkt ook te weten waarom de Marvel-films zo goed scoren. "Ik denk dat ze zo populair zijn omdat ze mensen echt vermaken en mensen willen ook vermaakt worden als ze thuis komen van hun werk of met moeilijke situaties in hun leven moeten omgaan.”

Eerder reageerde ‘Guardians of the Galaxy’-regisseur James Gunn ook al op de kritiek van Martin Scorsese en Francis Ford Coppola. "Niet iedereen kan de films waarderen, soms kunnen zelfs genieën dat niet. Maar dat is prima", zei hij zaterdag.