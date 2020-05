NASA bevestigt plannen ruimtefilm Tom Cruise LOV

06 mei 2020

08u28

Bron: ANP 0 Film Tom Cruise’s (57) plannen om, samen met SpaceX, een bioscoopfilm in de ruimte te gaan maken, zijn bevestigd door NASA. Waar er eerder nog niet duidelijk was of er al gesprekken waren gevoerd, laat de organisatie nu weten dat deze spannende geruchten kloppen. Dit meldt The New York Post.

Via Twitter laat NASA administrator Jim Bridenstine weten: “NASA kijkt er ontzettend naar uit om samen te gaan werken met Tom Cruise om een film op te nemen aan boord van het internationaal ruimtestation. We hebben populaire media nodig om een nieuwe generatie ingenieurs en wetenschappers te inspireren om NASA’s ambitieuze plan werkelijkheid te laten worden.”

Should be a lot of fun! Elon Musk(@ elonmusk) link

De 57-jarige Cruise staat erom bekend dat hij zijn eigen stunts doet, wat waarschijnlijk betekent dat hij zelf de ruimte ingaat. Of er op korte termijn daadwerkelijk in de ruimte gefilmd kan worden is nog maar de vraag. Eind mei gaan de eerste astronauten met SpaceX, het bedrijf van Teslabaas Elon Musk, de ruimte in. Het zal waarschijnlijk dus nog wel een tijdje duren voordat er een hele filmcrew de ruimte in kan worden gestuurd.

Er zijn nog geen verdere details bekend over de film, maar het zou wel zeker niet om een nieuwe ‘Mission:Impossible’ gaan. Elon Musk liet alvast weten dat het “leuk gaat zijn”.