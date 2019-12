Na rotslechte kritiek in Amerikaanse pers: dit vinden onze BV’s van laatste ‘Star Wars’-film IDR

20 december 2019

06u15 80 Film ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ mag dan wel de langverwachte slotfilm zijn van de intergalactische saga, critici zijn absoluut niet te spreken over de prent. “Een ronduit slechte film met een vreselijk einde”, oordeelt zakenblad Forbes zelfs. Ook bij bekende Vlaamse fans klinkt hier en daar kritiek.

In ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ ontdekt Rey (Daisy Ridley) haar Jedi-kracht in een wereld waarin de Jedi nagenoeg zijn uitgestorven. De makers beloven een film vol loeiharde actie, mét een spectaculaire ontknoping. De film breit zo een einde aan de saga die in 1977 begon, al zijn er op termijn plannen voor twee nieuwe trilogieën.

58 procent

Een mooi sluitstuk voor een episch afscheid van de galaxay far far away, zou je dan denken. Maar wie op zoek gaat naar recensies van ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ kan er niet omheen: de negende en voorlopig ook laatste film in de wereldberoemde franchise is allesbehalve de prent geworden die de harten van de critici verovert. Integendeel, de film krijgt er veelal genadeloos van langs in de Amerikaanse pers. Zo haalt de film op Rotten Tomatoes amper 58 procent. Ter vergelijking: ‘The Last Jedi’, de vorige prent uit de reeks, kreeg op datzelfde platform een score van 91 procent.

En ook de toonaangevende Amerikaanse bladen zijn allesbehalve enthousiast. Zo spreekt men bij zakenblad Forbes van “een ronduit slechte film met een vreselijk einde”. Ook Vanity Fair reageert lauwtjes. “Deze film wil te graag geliefd zijn, waardoor je er warm noch koud van wordt”, schrijft het blad. “De strijd tussen goed en kwaad lijkt eerder op de rivaliteit bij een sportwedstrijd”, zegt de New York Times dan weer.

Retraite

Bij Time Magazine klinkt de kritiek nog scherper. “Deze film doet zo hard zijn best om niemand te beledigen. Het lijkt meer alsof de plot in elkaar werd gestoken door fans, in plaats van door professionele filmmakers. Als een computer deze film had gemaakt, was hij ongetwijfeld beter geweest.” Daar sluit ook de LA Times zich bij aan. “Deze film voelt aan als een epische zenuwinzinking. Deze ‘rise’ lijkt meer op een retraite...”

Goed gevoel

Diezelfde bedenkingen vonden na de Belgische première ook weerklank bij bekend Vlaanderen. “Ik ben een diehardfan, dus ik vond deze laatste film sowieso goed”, klinkt het bij ‘De Mol’-winnaar Gilles Van Bouwel. “Ik was heel erg onder de indruk, maar ik begrijp ergens wel dat er mensen zijn die kritiek geven. Op sommige momenten verwachtte ik misschien epischere gevechten en ik heb ook wel een keertje met mijn ogen gedraaid, als ik echt eerlijk ben. (lacht) Maar algemeen vind ik dit echt een heel goede film. Als een jarenlange saga aan z’n einde komt, zijn er altijd mensen teleurgesteld.”

Al blijft ‘Star Wars’ een bizar fenomeen. Wie er eenmaal op verliefd wordt, blijft dat voor het leven en heeft enkel oog voor de mooie kantjes van het heelal. “Deze film heeft mij enorm kunnen bekoren”, aldus Gene Thomas. “En ja, ik heb op het einde wel een traantje gelaten. Als dat kan, dan is het voor mij geslaagd. Ik heb de film trouwens bekeken in het gezelschap van mijn zus, die net als ik grote fan is. We zijn uit de filmzaal gekomen met een goed gevoel. Dit was een mooi einde voor het verhaal waar ik groot mee ben geworden. Ik ben zelfs zo enthousiast dat ik de film zeker nog een tweede keer ga bekijken.”

Dat laatste is ook acteur Sven De Ridder van plan. “Amai ja, ‘t is nodig”, klinkt het. “Als je dat hele ‘Star Wars’-universum echt ten volle wil doorgronden, dan moet je wel een tweede keer gaan. Dit is echt een heel knappe film. Ik vind de mening van filmrecensenten niet belangrijk. Dat gaat de fans echt niet tegenhouden om massaal naar deze film te gaan kijken. Aan de critici zou ik vooral willen zeggen: ‘t is niet echt, hé, ‘Star Wars’ bestaat niet. Dus maak je niet zo druk.”

Trukendoos bovenhalen

“Ik ben dolenthousiast over deze film”, klinkt het ook bij MNM-dj Thibaut Renard. “Vooral de visuele vormgeving vond ik ongelofelijk. Maar ook de balans tussen humor, emotie en actie zat perfect. En ik ben een gigantisch grote fan van Adam Driver. Enkel op het einde had ik het gevoel dat ze hun hele trukendoos nog snel even moesten bovenhalen. Dat vond ik ietwat overbodig, maar dat is echt een zeer klein minpuntje. Dat de film nu zoveel kritiek krijgt, snap ik in feite niet. ‘Star Wars’ staat voor mij gelijk aan ‘sit back, enjoy’ en ga mee met het verhaal. Ik denk dat je bij een afsluitende film altijd mensen zult hebben die kritiek geven, puur omdat de verwachtingen zo hoog liggen. Dat was bij ‘Game of Thrones’ ook zo. En ja, deze film heeft allesbehalve een verrassend einde. Maar wat dan nog? Zijn ‘Jommeke’-strips ook niet altijd hetzelfde en heeft Frans Bauer ook niet tien jaar lang ongeveer dezelfde muziek gemaakt? Daar is toch geen probleem mee, zolang de fans genieten?”