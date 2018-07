Na prijzen in Cannes: 'Girl' nu ook genomineerd voor prestigieuze Europese award DBJ

13 juli 2018

12u11

Bron: ANP 0 Film Het speelfilmdebuut 'Girl' van de Vlaamse regisseur Lukas Dhont is genomineerd voor de LUX Filmprijs van het Europees Parlement. De prestigieuze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan filmproducties die een positieve bijdrage aan het Europese filmklimaat hebben geleverd.

Het drama over een jonge transgender die ballerina wil worden ontpopte zich tot een van de grote hits op het festival van Cannes. De jury van de LUX Filmprijs looft Girl om zijn "originele, tedere en unieke verkenning van gender door de ogen van een tiener". De Vlaams-Nederlandse coproductie is een van de tien genomineerden. De winnaar wordt in het najaar bekendgemaakt.

Girl kreeg in Cannes lyrische recensies en won vier prijzen, waaronder de Palm d'Or voor de beste debuutfilm en de Queer Palm. Ook viel de 16-jarige hoofdrolspeler Victor Polster in de prijzen. Streamingdienst Netflix heeft de Amerikaanse rechten van de film aangekocht.

Girl is gecoproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. Het camerawerk is ook van een Nederlander, Frank van den Eeden. Het sounddesign en de mixage zijn gedaan bij het gerenommeerde Nederlandse bedrijf WarnierPosta Amsterdam.

'Girl' is in de herfst te zien in de Belgische bioscopen.