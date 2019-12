Na periode vol bizarre uitspattingen herpakt Shia LaBeouf zich: “Die tijd ligt achter mij” Ab Zagt

19 december 2019

21u30

Bron: AD 0 Film Na een periode vol wereldvreemd gedrag en diverse verslavingen zit acteur Shia LaBeouf weer op het juiste spoor. De 33-jarige filmster bewijst dat met zijn nieuwe film ‘The Peanut Butter Falcon’.

Veel producenten in Hollywood hadden de moed al opgegeven over de carrière van acteur Shia LaBeouf, onder meer bekend uit enkele ‘Transformer’-films en de schandaalfilm ‘Nymphomaniac ‘van Lars von Trier. Zijn onvoorspelbare gedrag, openbare dronkenschap, vechtpartijen en bizarre performances, zoals vijf jaar geleden een 144 rondjes durende marathon rond het Amsterdams Stedelijk Museum, maakten hem tot een grote risicofactor voor kostbare filmprojecten.

“Maar die tijd licht achter mij", bezweert LaBeouf, voorzien van een hippe volle baard, in Los Angeles, waar hij geflankeerd door zijn medespelers Dakota Johnson en Zack Gottsagen praat over zijn nieuwe film ‘The Peanut Butter Falcon’. “Hij heeft mij gered”, wijst de acteur naar Zack, een gezette jongen met Down-syndroom. "Zijn positieve kijk op het leven heeft mij enorm geholpen.’’



Zack en Shia vormen in de film een vreemd koppel. LaBeouf speelt in een gehucht in North Carolina een criminele schurk die de schuldeisers van zijn lijf wil houden en Gottsagen een jongen uit een tehuis, die een duidelijke droom heeft: worstelaar worden onder de artiestennaam The Peanut Butter Falcon.



“Waarom Zack mij geholpen heeft?”, herhaalt LaBeouf. “Omdat hij goudeerlijk is en altijd de waarheid spreekt. Zo zie ik aan zijn gezicht dat hij zich nu stierlijk verveelt. Heb ik gelijk, Zack?”. De aangesprokene knikt verlegen. “Kijk, ik verveel me nu ook te pletter maar dat verberg ik. Zack kan dat niet.”

Problemen

Tijdens de opnames van ‘The Peanut Butter Falcon’ leverde de niet te beteugelen houding van Zack ook weleens problemen op. “Dat moest hij van de regisseur naar links lopen, maar koos hij voor rechts. Hij liet zich soms niet regisseren en dat was eigenlijk wel heel tof, maar ook enorm vermoeiend”, constateert LaBeouf, waarna hij een high-five geeft aan Zack. Dakota Johnson, die in de film de verzorgster van de jongen speelt en tussen de twee inzit, tovert een brede glimlach op haar gezicht. Zij zit duidelijk niet helemaal op haar gemak en maakt een afwezige indruk. Een chauffeur staat achter de deur klaar om haar naar het vliegveld te sjezen voor een vlucht naar New York.



LaBeouf is van het trio het meest spraakzaam en verrassend openhartig. Zijn band met Zack heeft onder meer te maken met zijn reactie toen de acteur na een verblijf in een politiecel weer op de set verscheen. “Niemand durfde mij aan te kijken, maar Zack wel. Hij gaf mij steun door gewoon zichzelf te zijn. Hij is volkomen echt.”



Na een periode vol bizar gedrag in het openbaar – urineren in een restaurant, vechtpartijen zonder reden, en zich tijdens het Filmfestival van Berlijn laten fotografen met een bruine zak over zijn hoofd (tekst: I am not famous anymore) – lijkt hij de draad van zijn veelbelovende carrière weer op te pakken.



‘The Peanut Butter Falcon’, een low budgetfilm gemaakt door een debuterend regieduo, kreeg een welwillende ontvangst, en het door hem geschreven en verfilmde ‘Honey Boy’ (een semiautobiografisch relaas over hectische momenten in zijn leven) werd zelfs juichend onthaald op het prestigieuze Sundance Festival.

Tot inkeer gekomen

Het lijkt erop dat de getalenteerde LaBeouf helemaal tot inkeer is gekomen. Over de reden van zijn ontsporingen van niet zo lang geleden – was het rebellie tegen zijn sterrendom? - zwijgt hij liever. “Ik kijk alleen nog maar vooruit”, laat hij kortaf weten.



Een dag na het interviewen treffen we LaBeouf aan tijdens het ontbijt met Zack Gottsagen en diens familie. De sfeer is amicaal en warm. Het lijkt wel alsof de acteur echt deel uitmaakt van dit gewoon ogende gezin en dat de vriendschap met zijn tegenspeler oprecht is. Het is beiden gegund.