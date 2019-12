Na overweldigend succes: ‘Downton Abbey’-film krijgt vervolg TDS

05 december 2019

11u30

Bron: The Hollywood Reporter 18 Film Alle fans van ‘Downton Abbey’ zullen het ongetwijfeld graag weten: vanwege het enorme succes van de eerste film, die meer dan 160 miljoen euro in het laatje bracht, zijn de makers van het Britse kostuumdrama vastberaden een vervolg te breien aan het meeslepende verhaal.

Producer Gareth Neame zegt aan The Hollywood Reporter dat het team achter de reeks inmiddels druk bezig is met de voorbereidingen voor een nieuwe film. “We werken nu aan het verhaal, en het ziet ernaar uit dat het gaat lukken. Het enige struikelblok is opnieuw het bij mekaar krijgen van de cast. Maar dat krijgen we vroeg of laat wel geregeld.”

Ook vóór duidelijk werd dat de eerste ‘Downton Abbey’-film een kaskraker was, droomde producer Gareth al luidop over een vervolg. “Als het erg goed gaat, dan doen we er nog een, maar we moeten kijken of mensen echt naar de bioscopen gaan om de film te bekijken”, zei hij destijds.

De bekende acteurs uit de populaire televisieserie over de Britse familie Crawley en hun bedienden keerden dit terug naar het scherm voor een eerste langspeelfilm. De succesvolle serie, waarvan het zesde seizoen in 2015 op televiesie te zien was, werd bekroond met onder meer drie Golden Globe Awards en 15 Emmy Awards. In totaal werd de serie 69 keer genomineerd voor een Emmy Award.

De eerste bioscoopfilm werd geschreven door de bedenker van ‘Downton Abbey’, Oscarwinnaar Julian Fellowes en geregisseerd door Michael Engler.

Bekijk ook: de échte ‘Downton Abbey’-eigenaars klappen uit de biecht