Na ‘Niet Schieten’ schittert Mo Bakker (12) nu ook in ‘Binti’: "Nog nooit acteerles gevolgd" Jolien Boeckx

12 april 2019

Hij schitterde al naast Jan Decleir in 'Niet schieten' en nu is Mo Bakker te zien aan de zijde van Joke Devynck in de bejubelde jeugdfilm 'Binti'. Al twee hoofdrollen staan er op zijn palmares, en dat terwijl hij amper 12 jaar is. "Maar ik acteer al van mijn 8ste, hoor", lacht het jonge talent. "Jeroen Perceval vroeg me voor zijn kortfilm en zo is de trein vertrokken."

In 'Binti' speelt Mo de rol van Elias, een jongetje met een grote droom: okapi's redden van de uitsterving. In de loop van de film verandert die droom enigszins, want wat later wil hij vooral zijn vriendin Binti - de debuutrol van Bebel Tshiani Baloji (10), dochter van de Franstalige rapper Baloji - in België houden. "Binti en haar papa zijn, net als de familie van Bebel (Baloji is ook in de film haar papa, red.), afkomstig van Congo en verblijven illegaal in het land, in een kraakpand. Als ze op een dag wegvluchten voor de politie komt Binti mij tegen en zo begint onze vriendschap", vertelt Mo. "Binti probeert mijn mama, gespeeld door Joke Devynck, aan haar papa te koppelen, in de hoop dat ze trouwen en de twee ingeschreven worden in ons land."

'Binti' mag dan wel een jeugdfilm zijn, met de problematiek van sans-papiers snijdt de prent best een gevoelig thema aan. "Ik zie die problemen wel vaak in het nieuws en mijn ouders vertellen me erover. Héél erg. Toch is het voor de meeste kinderen geen vanzelfsprekend thema. Net daarom vind ik het heel belangrijk dat er zo'n film gemaakt wordt."

Mo is pas 12 jaar, maar dat zou je hem door zijn doordachte en weloverwogen antwoorden niet bepaald aangeven. Al van jongs af aan wordt hij dan ook ondergedompeld in de theaterwereld. Zijn moeder is Jolente De Keersmaeker, bekend van theater STAN en haar rollen in 'De parelvissers' en 'Adem'. Binnenkort is ze ook te zien in de reeks 'De twaalf'. Mo's vader is de Amsterdamse acteur Kuno Bakker - in 'Binti' ook de papa van Elias. "Ik ga altijd naar hun nieuwe voorstellingen kijken en als ik hen dan thuis hoor praten over acteren, tja, dan kriebelt het, hé", lacht Mo. "Mama en papa zijn ook bevriend met andere acteurs en die komen dan op bezoek."

Ben je ook zo beginnen te acteren?

"Ja, dat komt vooral door Jeroen Perceval. Ik was acht jaar toen hij met zijn kortfilm 'August' bezig was. Mijn papa wist dat hij nog een jongetje zocht en stelde mij en mijn broer Kes (16 jaar en ook acteur, red.) voor om auditie te doen. Uiteindelijk bleek Kes te oud, maar ik kreeg de rol wel. En na 'August' mocht ik auditie doen voor de Eén-reeks 'Zie mij graag'. Die auditie ben ik ook met mijn broer gaan doen, we kregen allebei een rol en moesten zelfs broers spelen - héél leuk!"

En daarna belandden jullie allebei in 'Niet schieten'.

"Ja, alleen hadden we geen enkele scène samen. Ik speelde de jonge David Van de Steen en mijn broer de iets oudere versie. Het was mijn eerste grote hoofdrol en dan meteen naast Jan Decleir: een idool."

Heb je ooit acteerlessen gevolgd?

"Nog nooit. Zelfs geen dictie. (lacht) Elke maandag ga ik wel naar DE Studio in Antwerpen. Daar maak ik wekelijks met andere kinderen een soort van toneel, met op het einde van het jaar een voorstelling. Maar lessen krijg je daar niet."

Waar gaan we jou nog zien?

"Ik ben pas in Amsterdam auditie gaan doen voor een Nederlandse film, nu is het even afwachten. Ik hoop dat er iets uit komt, en dat er nog andere rollen volgen in de toekomst. Nu zit ik in het eerste middelbaar, ik studeer Latijn. Maar na deze zes jaar wil ik toneelschool volgen, want ik droom stiekem toch om later professioneel acteur te worden. En als dat niet lukt, word ik dinges - wacht, hoe heet dat ook alweer? - sportanalist! (lacht)"

'Binti' loopt nu in de bioscoop.