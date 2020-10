Na maanden uitstel: Bond-song Billie Eilish heeft eindelijk videoclip TDS

01 oktober 2020

19u14

Bron: ANP 0 Film Bijna acht maanden na de release van de single komt er eindelijk een videoclip bij het nummer ‘No Time To Die’ van Billie Eilish. De video ging donderdag om 18.00 uur in première op het YouTube-kanaal van de zangeres en bevat indrukwekkende beelden uit de nieuwste James Bond-film.

‘No Time To Die’ is de titelsong van het nieuwe 007-avontuur. De single werd al op 14 februari gelanceerd in aanloop naar de bioscooprelease. Vanwege de coronacrisis bleef de film echter nog een tijd op de plank liggen. Deze komt nu op 12 november uit.

‘No Time To Die’ wordt de laatste Bond-film met acteur Daniel Craig (52) in de rol van geheim agent 007. Bond lijkt zijn turbulente leven achter zich te hebben gelaten en hij leidt een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA-agent Felix Leiter hem vraagt om een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden.

Andere hoofdrollen worden vertolkt door Rami Malek, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rory Kinnear en Ana de Armas.

