Na jaren wachten: Marvel Studios werkt aan films met 'X-Men' en 'Fantastic Four'

20 mei 2020

18u57 0 Film Het ziet ernaar uit dat ‘The X-Men’ en de ‘Fantastic Four’ eindelijk zullen worden opgenomen in het Marvel Cinematic Universe (MCU), de reeks met elkaar verbonden films waar Marvel Studios al jaren aan werkt. Dat blijkt uit gelekte informatie die expert Roger Wardell naar buiten bracht.

De man had het in het verleden al vaak juist wanneer hij nieuws uit de superheldenbrache bracht, dus men vermoedt dat hij er ook deze keer niet naast zit. Volgens Wardell zouden de Avengers en de X-Men het tegen elkaar opnemen in een toekomstige film van Marvel.

Vroeger was zo’n ontmoeting onmogelijk, gezien de rechten voor ‘The X-Men’ en ‘Fantastic Four’ nog onder FOX vielen. Gezien FOX nu is overgekocht door Disney, het overkoepelende bedrijf van Marvel Studios, heeft de studio opeens wél toegang tot al die personages.

FOX bracht eerder al films uit over de X-Men en de Fantastic Four, maar het zou kunnen dat enkele - of zelfs alle - personages opnieuw gecast worden. Zo zou ‘The Office’-acteur John Krasinski al benaderd zijn om de rol van Reed Richards op zich te nemen: de leider van de Fantastic Four.