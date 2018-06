Na 'IT' krijgt ook Stephen Kings 'Pet Sematary' griezelige remake MVO

22 juni 2018

11u40 30 Film Al jaar en dag blijven de horror-romans van Stephen King ons de stuipen op het lijf jagen. Geen wonder dat enkele van de grootste klassieke griezelfilms op zijn werk zijn gebaseerd. Zo ook 'Pet Sematary', de prent die binnenkort een moderne remake zal krijgen.

Net als 'IT', een roman die al eens verfilmd werd in 1990 en later in 2017, krijgt 'Pet Sematary' een nieuwe, opgeblonken versie voor het witte doek. In 1989 verscheen de originele film, en volgend jaar mogen we de volgende verwachten.

'Pet Sematary' verhaalt over een gezin dat hun kat verliest door een aanrijding. Louis, de vader des huizes, begraaft het beestje op het dierenkerkhof op het landgoed achter hun huis. Wat blijkt? Tot de grote vreugde van zijn dochter, komt de kat weer opdagen, levend en wel! Of toch bijna... Want het dier is niet meer hetzelfde, en jaagt Louis de stuipen op het lijf. Volgens zijn vreemde buurman is de begraafplaats behekst, en is dat de reden dat de kater plots uit de dood is opgestaan. Wanneer het zoontje van Louis, Gage, op tragische wijze om het leven komt, krijgt de wanhopige vader een luguber idee dat het leven van zijn gezin voorgoed zal veranderen...

De cast is intussen al bekend: Jason Clarke en Amy Seimetz spelen Louis en Rachel Creed. De kleine Jeté Laurence zal hun dochter, Ellie, vertolken, en de drie jaar oude tweeling Hugo en Lucas Lavoie spelen om de beurt de rol van Gage.

In april 2019 zal 'Pet Sematary' bij ons in de zalen te zien zijn, maar ondertussen kan u alvast nog eens kijken naar de trailer van het origineel.