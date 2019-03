Na het succes van ‘Black Panther’ gaat Marvel voor cast van Aziatische sterren MVO

Bron: Huffpost 0 Film Na het succes van ‘Captain Marvel’, de eerste vrouwelijke superheld met haar eigen film binnen de franchise, pakt Marvel binnenkort uit met de eerste Aziatische superheld.

Het gaat over ‘Shang-chi’, die binnen het Marvel-universum ook zijn eigen stripalbums heeft. Destin Daniel Cretton, zelf van Aziatische afkomst, zal de prent gaan regisseren.

De film komt er na successen als ‘Captain Marvel’ en ‘Black Panther’. Die laatste kreeg zelfs een Oscarnominatie voor ‘beste film’, een primeur in de geschiedenis van de Oscars. Het was de eerste superheldenfilm ooit die in aanmerking kwam voor de categorie.

“Maar het is net op dat niveau dat we kunnen doordringen”, klinkt het. “In de populaire films waar het grote publiek naar kijkt. Diversiteit moet daar beginnen.”

Zo gezegd, zo gedaan. Marvel, onderdeel van The Walt Disney Company, steekt het niet onder stoelen of banken dat ze pioniers willen zijn op vlak van diversiteit in cinema. De ommekeer komt er na jaren van kritiek op Disney, vanwege het stereotype beeld van vrouwen en het gebrek aan niet-blanke personages.

‘Shang-Chi’ krijgt een Amerikaans-Aziatische screenwriter, Dave Callaham, en zal uiteraard ook een Aziatische ster in de hoofdrol uitspelen. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Net als ‘Black Panther’ geeft de studio al wel mee dat de volledige cast en een groot deel van de crew uit Amerikaans-Aziatische medewerkers zal bestaan.