Na het succes van 'Bargoens': Eric Goens gaat het verhaal van Stig Broeckx verfilmen

12 maart 2019

06u51

Momenteel loopt het tweede seizoen van het Eén-programma 'Bargoens' op de buis. Daarin volgt Eric Goens enkele mensen met straffe verhalen, waaronder Stig Broeckx. De wielrenner die in 2016 zwaar ten val kwam en in een coma belandde, verstomt Vlaanderen iedere week met zijn positieve ingesteldheid en doorzettingsvermogen. Onder meer Tom Waes en Sven Nys noemden hem op sociale media al een held, en ze zijn niet alleen. "Hij is echt de chouchou van Vlaanderen geworden" aldus Goens, die het verhaal van Stig nu ook wil verfilmen.

Op 28 mei is het exact drie jaar geleden dat Stig Broeckx jammerlijk ten val kwam in de Baloise Belgium Tour. Twee motors probeerden de renners in te halen, maar kwamen in de groep terecht. Broeckx kreeg een zware klap op het hoofd en belandde in een coma na twee hersenbloedingen. En de dokters dachten dat hij in die vegetatieve toestand zou blijven. “De dokters zeiden: zoek maar een rusthuis”, vertelde zijn mama eerder al in ‘Bargoens’. “Hij lag daar zo helemaal ingepakt in het ziekenhuis, als een mummie. Hij bewoog ook niet. Toen dacht ik, ik ben hem kwijt.”

Maar Stig vocht terug. “Na een halfjaar zagen we een eerste reactie. Als hij met zijn ogen knipperde, of zijn duim een beetje kon bewegen, waren we zo gelukkig.” De jongeman werkt nu verbeten aan zijn revalidatie. “Ik wil zo snel mogelijk weer een normaal leven”, klonk het al.

De strijd die hij voert tegen zijn lichaam inspireert wekelijks heel wat mensen, beseft Goens. Hij wil Broeckx dan ook blijven volgen, ook na ‘Bargoens’. “We zijn Stig beginnen te volgen in januari 2018. Al vrij snel kwam het idee om ook een film te maken”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “En dan heb ik het niet over een hermontage van fragmenten uit Bargoens. Ik heb het over nieuwe beelden die verder gaan dan de revalidatie van Stig, want dat is de focus van Bargoens. In de film verlaten we de cocon van het revalidatiecentrum en het ouderlijke huis, en zien we hoe Stig de draad met het dagelijkse leven weer opneemt.”

De programmamaker wil de film naar het niveau van de cinema tillen. “Ik hoop dat Eén geïnteresseerd zal zijn om de film uit te zenden, maar stiekem hoop ik dat hij ook echt naar de cinema gaat. We blijven in ieder geval draaien tot na de zomer.”